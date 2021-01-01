Как негатив перевести в позитив?

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Из негатива в позитив: вторая жизнь кадров с фотопленки

У вас все еще хранятся старые фотопленки? Не спешите избавляться от них: лучше подарите этим кадрам новую жизнь! Для этого нужно всего лишь переделать их в цифровой формат и разобраться, как негатив перевести в позитив. Читайте дальше, чтобы узнать все нюансы и научиться превращать негативы в нормальные снимки в программе «ФотоМАСТЕР».


Подготовительный этап: оцифровка негативов

Начать работу стоит с перевода негативов в цифровой формат. Сделать это можно несколькими способами. Проще всего воспользоваться сканером: поместите пленку в это устройство и сделайте копии. Обрезать белый фон вы можете при сканировании или позже в фоторедакторе. Если сканера нет под рукой, можно оцифровать фотопленку с помощью телефона или фотоаппарата: просто сфотографируйте поочередно нужные кадры и скиньте их на компьютер.

Как перевести негатив в позитив на компьютере

Запустите «ФотоМАСТЕР» и загрузите в него фотографию для работы: для этого щелкните по кнопке «Открыть фото» и укажите редактору путь к негативу на ПК или перетащите мышкой изображение в рабочее окна прямо из проводника.

открытие фото

Откройте фотографию для работы

Перейдите в раздел «Инструменты» и выберите пункт «Кривые». На панели справа появится график:

кривые

Активируйте функцию «Кривые»

По умолчанию редактор предлагает изменить кривую RGB. Именно с ней мы будем работать. Чтобы сделать цвета на фотографии правильными, вам нужно перетащить нижний левый конец кривой в левый верхний угол, а верхний правый — в нижний правый угол. Точки в середине нужно удалить: для этого просто дважды щелкните по каждой из них. Если вы все сделали правильно, то фотография приобретет адекватный вид.

как перевести негатив в позитив

Задайте кривой положение как на скриншоте

Как улучшить качество фотографии

Вы узнали, как из фотопленки негатив перевести в позитив. Однако иногда снимок требует дополнительной обработки. Например, часто требуется цветокоррекция. В программе для восстановления старых фото «ФотоМАСТЕР» для этого доступны следующие инструменты:

  • настройка цветового баланс вручную.

    • Регулируйте цвета на изображении с помощью шкал во вкладке «Улучшения» > «Цвета». Здесь вы можете самостоятельно подобрать оптимальный тон для фотографии, сделать ее «холоднее» или «теплее».

    цветовой баланс

    Настройте цветовой баланс с помощью бегунков

  • продолжите работу с кривыми.

    • При работе с кривыми вам доступно четыре канала: красный, синий, зеленый и уже знакомый нам канал RGB, который позволяет переводить негатив в позитив и настраивать освещение фотографии. Первые три канала отвечают за цвет снимка. Создавая на них точки, вы сможете выполнить цветокоррекцию или тонировать фотографию.

    цветовой баланс

    Также цвет можно настроить с помощью кривой

Обрезать края фотопленки вы можете при помощи инструмента «Кадрирование». Просто выберите подходящие пропорции, отметьте ту часть изображения, которую требуется оставить, а потом сохраните изменения.

кадририрование

Обрежьте лишнее с помощью функции кадрирования

Если фотопленке долго хранилась в неблагоприятных условиях, то, скорее всего, на ней появились дефекты. Трещины, изгибы и грязь — все это отрицательно скажется на качестве финальной фотографии. К счастью, от них можно избавиться в программе «ФотоМАСТЕР». Мелкие пятна поможет удалить «Восстанавливающая кисть», крупные дефекты — «Штамп». Также при необходимости вы можете удалить зернистость или повысить резкость изображения.

цветовой баланс

Мелкие недостатки поможет удалить «Штамп»

Для фиксации результата нажмите кнопку «Сохранить». Выберите место, в котором будет находиться файл, а также придумайте ему имя и выберите подходящий графический формат. Готово! Теперь вы знаете, какой программой перевести негатив в позитив. Скачайте редактор «ФотоМАСТЕР» прямо сейчас! Программа поможет быстро привести любые изображения в порядок, и уже вскоре вы сможете украсить ими ваш семейный фотоальбом.

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